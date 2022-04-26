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Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener: "Arkasından koştum ama düşerken gördüm"

26.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Beta Berk Bayındır evinin 8. katından düşerek hayatını kaybetti. O sırada evde olan Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener ifadesinde "Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi. Simla Ener daha sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.

Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener: "Arkasından koştum ama düşerken gördüm"

Rapçi Beta Berk Bayındır'ın şüpheli ölümünde yanında olan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Rapçi Beta 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay anında Simla Ener Beta Berk Bayındır'ın yanındaydı. Şüpheli ölümün ardından ifade veren rapçinin sevgilisi şunları söyledi:

"3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm."

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Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın bazı hayranları ise iddialara göre sosyal medyada sevgiline tepki gösterdi. Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Instagram'dan da bir açıklama yaparak "Canımdan can koptu" dedi.

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"DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM"

Simla Ener konuşmasının devamında şunları söyledi:

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"Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."

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