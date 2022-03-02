Beterböcek hayranlarına müjde! Beterböcek 2 mi geliyor? Beterböcek konusu ne? Beterböcek oyuncuları kimler?

Beterböcek Tim Burton imzalı fantastik komedi türünde bir filmdir. 1998 yapımı Beterböcek konusu ve oyuncu kadrosu ile bir döneme damgasını vurmuş yapımlar arasında yer aldı. Beterböcek hayranlarına yeni bir haber geldi. Beterböcek devam filminin hazırlıklarına başlanıldığı konuşuluyor. Gazeteci Jeff Sneider, Twitter'da yaptığı paylaşımında Beterböcek projesinin Warner Bros'a henüz sunulmadığını ancak Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B Entertainment'ın sürece başladığını bildirdi. Beklenen Beterböcek 2 ne zaman gelecek merak edilen detayları haberimizde işledik...

BETERBÖCEK KONUSU NEDİR?

Vermont adında şirin bir kasabada yaşayan yeni evli genç çift Barbara ve Adam Maitland, önlerine aniden çıkan köpeği ezmemek için direksiyonu kırınca köprüden arabalarıyla nehre düşerler. Islak elbiseleriyle evlerine döndüklerinde aslında ölmüş olduklarını ve birer hayalet haline geldiklerini anlamaları biraz zaman alır. Yaşayan insanlar bu çifti göremezler. Çift oturdukları evlerini çok sevmektedirler ve kazadan önce emlakçılarının getirdiği tüm teklifleri reddetmişlerdir. Evde buldukları Yeni ölenler için el kitabı adlı rehber kitaptan öteki dünyaya kabul edilinceye kadar yüzelli yıl kadar kendi evlerinde bir hayalet olarak kalmaları gerektiğini yazmaktadır. Bunun nedeni ise, öteki tarafında belli kuralları olmasıdır.

İçinde bulundukları dbu duruma tam alışmışken evlerini emlakçıdan satın alan New York'lu Deetze ailesi evlerine yerleşir. Bu yeni ev sahipleri evin bu halini beğenmez ve iç mimar arkadaşıyla evi yeniden dekore etmeye başlarlar. Bu durum evin eski sahiplerini çok üzer. Yeni ev sahiplerinin kızı Lydia bu iki ölü çifti görebilen tek insandır ve onlara yardım etmeye karar verince macera başlar.

BETERBÖCEK OYUNCULARI

Alec Baldwin - Adam Maitland

Geena Davis - Barbara Maitland

Michael Keaton - Beterböcek

Winona Ryder - Lydia Deetze

Jeffrey Jones - Charles Deetze

Catherine O'Hara - Delia Deetze

Glenn Shadix - Otho

Sylvia Sidney - Juno

Annie McEnroe - Jane Butterfield

Maurice Page - Ernie

Hugo Stanger - Yaşlı Bill

Rachel Mittelman - Küçük Jane

BETERBÖCEK 2 NE ZAMAN GELECEK?

Beterböcek filminde Adam Maitland'i canlandıran Alec Baldwin'in yeni projede yer almayacağı açıklandı. 2021 yılında Rust adlı filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmenini yanlışlıkla vurduğu gerekçesiyle Baldwin hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beterböcek devam filmine dair henüz başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

