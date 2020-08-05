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Beto'dan itiraf geldi: Galatasaray'da oynamaya açığım

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2020 18:28 | Son Güncelleme

Göztepe'yle olan sözleşme sona erdikten sonra İzmir ekibinden ayrılan tecrübeli kaleci Beto, transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli eldiven Galatasaray'la oynamaya açık olduğunu söyledi.

Beto'dan itiraf geldi: Galatasaray'da oynamaya açığım

Radyospor'a konuk olan Portekizli kaleci Beto, Galatasaray'da oynamayı istediğini söyledi. Göztepe'den ayrılışını ve Galatasaray'a transfer durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"GÖZTEPE NEDEN BÖYLE YAPTI, ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme vermediğini dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAYA AÇIĞIM"

Galatasaray'da forma giymek istediği vurgulayan deneyimli kaleci, "Menajerimin elinde birçok kulüpten teklif var. Bana kulüplerden detay vermedi. Ama teklifler var, bekliyoruz. Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Galatasaray'da oynamak fırsat olur, orada oynama fikrine sıcak bakıyorum. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan teknik ekip gözünü Beto'ya çevirdi. Portekizli eldivenin hem tecrübeli hem de bonservisinin elinde olması bu transferde Galatasaray'ı bir adım öne çıkarttı. Teknik ekip ile Fatih Terim arasında yapılan toplantının ardından Beto'nun transferine onay verildi. Portekizli eldiven ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar bu transferi kısa süre içinde açıklayacak.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Galatasaray taraftarının Beto transferine sıcak bakmaması yönetimi düşündürdü. Ancak Fatih Terim'in bu transfere onay vermesinden sonra ibre tamamen Portekizli kaleciye çevrildi.

ÜÇ SEZON GÖZTEPE'DEYDİ

2017 yaz transfer sezonunda Sporting'den Göztepe'ye transfer olan Beto, üç sezon boyunca sarı-kırmızılı takımda istikrarlı ve başarılı bir grafik sergilemişti.


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