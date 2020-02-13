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"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi" sertifikaları hak eden okullara verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devrek ve Gökçebey’de dahil olmak üzere 14 okul beyaz bayrak, 27 okul beslenme dostu okul sertifikası aldı.Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi " çerçevesinde 3 yıl süreli sertifika almaya hak kazanan okulların ve kurumların sertifika töreni gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devrek ve Gökçebey’de dahil olmak üzere 14 okul beyaz bayrak, 27 okul beslenme dostu okul sertifikası aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi " çerçevesinde 3 yıl süreli sertifika almaya hak kazanan okulların ve kurumların sertifika töreni gerçekleşti. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülfer Çetin, Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Selim Aydın, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Türk, Zonguldak Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Eryiğit, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Devrek Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Gökçebey Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş ve okul müdürleri katıldı.
Sertifika programında açılış konuşmasını Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Türk ve Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptı.
"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi Protokolü" çerçevesinde gerçekleşen sertifika töreninde protokol tarafından okul müdürlerine sertifikaları verildi.

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