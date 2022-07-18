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"Beyaz cennet" Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti

18.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen: - "Son zamanlarda kültür turları büyük rağbet görüyor. Gerek yerli gerekse yabancı misafirler, dünyada eşi benzeri olmayan yerleri ziyaret etmek istiyor"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'yi 9-17 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca 110 bin kişi gezdi.

Antik kentleri, beyaz travertenleri ve termal suyuyla dört mevsim ilgi odağı haline gelen Pamukkale, bu bayram tatilini de yoğun geçirdi.

Yurt dışından gelen yabancıların yanı sıra bayram tatilini değerlendiren yerli turistlerin de ilgi gösterdiği Pamukkale'de, birçok kişi yamaç paraşütü ve sıcak hava balonlarıyla bölgenin eşsiz manzarasını havadan görme fırsatı buldu.

Bu yılın ocak-haziran dönemini geçen yıla göre yüzde 140 artışla 604 bin 33 ziyaretçiyle kapatan Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi gezdi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, uzun bayram tatillerinin turizm tesislerine yaradığını söyledi.

Şen, tahmin ettikleri gibi bir yoğunluğun olduğunu anlatarak, "Son zamanlarda kültür turları büyük rağbet görüyor. Gerek yerli gerekse yabancı misafirler, dünyada eşi benzeri olmayan yerleri ziyaret etmek istiyor." dedi.

- "Koronavirüs önlemleri gevşetilirse Çinlileri de göreceğiz"

Yaz tatilinin başlamasıyla yerli turistlerin bölgede büyük hareketlilik sağladığını belirten Şen, şöyle devam etti:

"Biz okullar açılıncaya kadar talebin devam etmesini bekliyoruz. Yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun talepleri var. Bizim için Uzak Doğulu misafirler olmazsa olmazımız. Bundan sonra Güney Amerika ve Avrupa'dan misafirlerimiz geliyor. Tüm dünyadan misafir ağırlıyoruz. Çin'deki koronavirüs önlemleri gevşetilirse Pamukkale'de Çinli misafirleri de göreceğiz. O da bizi mutlu edecek."

Şen, bu yıl için hedefledikleri 2 milyon turist sayısını kolaylıkla aşacaklarını ifade etti.​​​​​​​

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Pamukkale gezi

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