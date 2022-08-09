Beyaz eş anlamlısı nedir? Beyazın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

Anlamdaş kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olan ama aynı anlama gelen kelimelerdir. Birbirlerinin yerine kullanılabilen bu kelimeler, cümle içerisinde anlamı değiştirmez. Beyazın eş anlamlısı ak kelimesidir. Beyaz ve ak kelimesi cümle içinde kullanıldığı zaman aynı anlamı ifade ederler. Birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlam olarak aynı anlamı ifade ederler.

Beyaz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Günlük yaşamda sık kullanılan kelimeler arasında yer alan beyaz kelimesi, dilimize Arapçadan gelen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu beyaz kelimesinin anlamını bir renk türü olarak belirtmiştir. Renk dünyasında saflığın bir simgesi olan beyaz eş anlamlısı olarak ak kelimesi kullanılabilir. Beyaz kelimesi Arapça kökenli olsa da ak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Beyaz ve ak kelimeleri hem yazılış hem de okunuş itibarıyla birbirlerinden ayrı olsalar da cümle içerisinde aynı anlamda kullanılabilirler.

Türkçede birçok anlamdaş yani eş anlamlı kelime bulunur. Bu kelimelerden biri olan beyaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ak kelimesidir. Eş anlamlı kelimeler birbirleriyle aynı anlamları ifade ettiği için cümle içerisinde anlam değişmeden kullanılabilirler. Aynı cümle içinde anlam değişmeden beyaz kelimesi yerine ak kelimesi kullanılabilir.

Beyazın Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Eş anlamlı kelimelerin daha iyi bir şekilde kavranabilmesi için farklı cümleler ile örneklendirilmesi gerekir. Beyazın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

Gökyüzünde bulunan bulutların beyaz rengi göz kamaştırıyor.

Bugün pazarda ak renkli elbiseler yok sattı.

Farklı cümleler ile çoğaltılabilecek örnekler, eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde aynı anlamı ifade ettiğini gösterebilir. Verilen iki örnek cümlede eş anlamlı olan beyaz ve ak kelimesi birbirlerinin yerine kullanılabilir ve cümlede herhangi bir anlam değişikliği olmaz.



