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Beyaz rengi sevenler için Razer Mercury White ile tanışın

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Oyuncular için aksesuar üreten Razer firması, geçtiğimiz aylarda kadın oyuncular için Pink koleksiyonunu duyurmuştu. Razer şimdi de beyaz rengi sevenler için geliştirmiş olduğu Mercury White koleksiyonu ile karşımıza çıktı.

Beyaz rengi sevenler için Razer Mercury White ile tanışın

Bu koleksiyonda; mouse, klavye, kulaklık, kulaklık tutacağı ve mouse pad yer alıyor.

Razer Mercury White ürünleri!

Razer Basilisk gaming mouse ($69.99)
Razer Huntsman gaming keyboard ($149.99)
Razer Kraken gaming headset ($79.99)
Razer Base Station Chroma headset ($59.99)
Razer Seiren X microphone ($99.99)
Razer Goliathus Extended Chroma mouse mat ($59.99)
Razer BlackWidow Lite keyboard ($89.99)
Razer Atheris wireless mouse ($49.99)

Şimdilik Türkiye’de satışa sunulmayan bu ürünlerin oldukça pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak minimalist sevenler için bu koleksiyonun oldukça güzel göründüğü ortada. Bakalım Razer, Türkiye için fiyatları direkt kurdan mı çevirecek yoksa daha uygun bir fiyat sunacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Razer Mercury White Razer

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