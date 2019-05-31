Beyaz rengi sevenler için Razer Mercury White ile tanışın

Bu koleksiyonda; mouse, klavye, kulaklık, kulaklık tutacağı ve mouse pad yer alıyor.

Razer Mercury White ürünleri!



Razer Basilisk gaming mouse ($69.99)

Razer Huntsman gaming keyboard ($149.99)

Razer Kraken gaming headset ($79.99)

Razer Base Station Chroma headset ($59.99)

Razer Seiren X microphone ($99.99)

Razer Goliathus Extended Chroma mouse mat ($59.99)

Razer BlackWidow Lite keyboard ($89.99)

Razer Atheris wireless mouse ($49.99)

Şimdilik Türkiye’de satışa sunulmayan bu ürünlerin oldukça pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak minimalist sevenler için bu koleksiyonun oldukça güzel göründüğü ortada. Bakalım Razer, Türkiye için fiyatları direkt kurdan mı çevirecek yoksa daha uygun bir fiyat sunacak mı?

Apple Music uygulaması sızdı!

