Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler

**Hücrelerin daha az pigment üretmesiyle ortaya çıkan beyaz saçlar için tek çare saç boyaları sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Kimyasal içerikler barındıran saç boyaları kısa süreliğine beyazlarınızı kapatsa da saçlarınıza ömürlük hasar bırakabilirler. Üstelik erken yaşta saç boyamak ve sıklıkla kimyasal işleme maruz bırakmak saçların erken beyazlamasına neden olan diğer faktörlerdendir.

Bunun için kimyasal boyaları bir kenara bırakarak mutfakta yapılabilen en doğal ve en etkili saç boyama tekniklerini sizlerle paylaşacağız.

Ceviz kabuğu, soğan kabuğu, karanfil



Kaynamış 5 litre suyun içine yeşil ceviz kabuklarını, bir avuç kırmızı soğan kabuklarını ve 10 adet karanfili ekleyip yaklaşık 5 dakika kaynatın. Ortaya çıkan karışımı ılıdıktan sonra süzün ve saç diplerinize masaj yapın. Bu işlemi 3 gün boyunca günce 1 saat olacak şekilde uygulayın. Bu işlemleri yaptığınızda saçlarınızı durulamamalısınız.

Bahsedeceğimiz bir diğer formül ise Ahmet Maranki yöntemidir. Bu formüle göre;



Yarım tatlı kaşığı kristal tuz, 3 tatlı kaşığı ceviz yağı, bir tatlı kaşığı alkali suyu derin bir kabın içinde karıştırın. Karışımın homojen olmasına dikkat edin. Hazırladığınız saç bakım ürününü saç diplerinize yedirin ve en az 1, en fazla 3 saat saçınızda tutun. Ardından şampuan kullanmadan saçlarınızı yıkayın.



