YEMEK

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Stres ya da genetik faktörler sonucu kendisini göstermeye başlayan beyaz saçlar, kimileri için gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Eğer beyazların önüne geçmek için kimyasal saç boyalarını kullanıyorsanız sizi kurtaracak en etkili ve doğal yöntemlerden bahsetmeye geldik sevgili okur!

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler

**Hücrelerin daha az pigment üretmesiyle ortaya çıkan beyaz saçlar için tek çare saç boyaları sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Kimyasal içerikler barındıran saç boyaları kısa süreliğine beyazlarınızı kapatsa da saçlarınıza ömürlük hasar bırakabilirler. Üstelik erken yaşta saç boyamak ve sıklıkla kimyasal işleme maruz bırakmak saçların erken beyazlamasına neden olan diğer faktörlerdendir.
Bunun için kimyasal boyaları bir kenara bırakarak mutfakta yapılabilen en doğal ve en etkili saç boyama tekniklerini sizlerle paylaşacağız.

Ceviz kabuğu, soğan kabuğu, karanfil

iStock-949595676
Kaynamış 5 litre suyun içine yeşil ceviz kabuklarını, bir avuç kırmızı soğan kabuklarını ve 10 adet karanfili ekleyip yaklaşık 5 dakika kaynatın. Ortaya çıkan karışımı ılıdıktan sonra süzün ve saç diplerinize masaj yapın. Bu işlemi 3 gün boyunca günce 1 saat olacak şekilde uygulayın. Bu işlemleri yaptığınızda saçlarınızı durulamamalısınız.

Bahsedeceğimiz bir diğer formül ise Ahmet Maranki yöntemidir. Bu formüle göre;

iStock-1049012722
Yarım tatlı kaşığı kristal tuz, 3 tatlı kaşığı ceviz yağı, bir tatlı kaşığı alkali suyu derin bir kabın içinde karıştırın. Karışımın homojen olmasına dikkat edin. Hazırladığınız saç bakım ürününü saç diplerinize yedirin ve en az 1, en fazla 3 saat saçınızda tutun. Ardından şampuan kullanmadan saçlarınızı yıkayın.

iStock-1035535180


PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Biraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anneBiraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anne
İkisi arasındaki bu fark şaşırtıyor!İkisi arasındaki bu fark şaşırtıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
organik saç boyası doğal saö boyası

En Çok Okunan Haberler

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Özellikle kadınlar için! Suyunu kaynatıp içtiğinizde...

Özellikle kadınlar için! Suyunu kaynatıp içtiğinizde...

Son zamanların popüler beslenme akımı raw food nedir?

Son zamanların popüler beslenme akımı raw food nedir?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Biraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anne

Biraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anne

Kahverengi ve beyaz şeker arasındaki bu farkı biliyor musunuz?

İkisi arasındaki bu fark şaşırtıyor!

Tam 650 çeşit yemek servisi yapılıyor! Adının hikayesi ise...

Tam 650 çeşit yemek servisi yapılıyor! Adının hikayesi ise...

Sağlığımızla oynamayın! Sahte yiyecekleri nasıl ayırt edeceğiz?

Sağlığımızla oynamayın! Sahte yiyecekleri nasıl ayırt edeceğiz?

“Çiğ beslenme detoks olarak uygulanabiliyor”

Son zamanların popüler beslenme akımı raw food nedir?

Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

Özellikle kadınlar için! Suyunu kaynatıp içtiğinizde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.