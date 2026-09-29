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Beyaz Saray’daki Oval Ofis görüntülendi! İçindeki detaylar dikkat çekti

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ABD Başkanı’nın çalışmalarını yürüttüğü Beyaz Saray’daki Oval Ofis, bu kez iç mekanındaki ayrıntıların tamamının görüldüğü görüntülerle gündeme geldi.

Beyaz Saray’ın en dikkat çeken bölümlerinden Oval Ofis, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündem oldu. Ofisin iç mekanının farklı noktalarının görüntülendiği kayıtlarda çalışma alanından dekorasyona kadar birçok ayrıntı yer aldı.

Beyaz Saray’daki Oval Ofis görüntülendi! İçindeki detaylar dikkat çekti 1

ABD Başkanı’nın çalışmalarını yürüttüğü Beyaz Saray’daki Oval Ofis, bu kez iç mekanındaki tüm ayrıntıların görüldüğü görüntülerle gündeme geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde, ofisin genel düzeni, çalışma masası, oturma alanları, dekorasyonda kullanılan objeler ve duvarlardaki detaylar dikkat çekti.

Beyaz Saray’daki Oval Ofis görüntülendi! İçindeki detaylar dikkat çekti 2

Dünyanın en tanınan siyasi mekanlarından biri olan Oval Ofis’teki düzen ve dekorasyon, başkanlık dönemlerine göre zaman zaman değişiklik gösterebiliyor. Paylaşılan görüntüler ise ofisin farklı bölümlerini daha yakından görme fırsatı sundu.

Beyaz Saray’daki Oval Ofis görüntülendi! İçindeki detaylar dikkat çekti 3

Ofisin kendine özgü oval planı ve çalışma alanının düzeni de görüntülerde belirgin şekilde yer aldı.

Beyaz Saray’daki Oval Ofis görüntülendi! İçindeki detaylar dikkat çekti 4

Beyaz Saray’ın en sembolik bölümlerinden biri olan Oval Ofis, ABD başkanlarının resmi görüşmelerine ve önemli toplantılarına da ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Paylaşılan görüntüler ise bu kez ofisin günlük kullanım alanlarını ve dekorasyonunu yakından görme imkanı sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray abd
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