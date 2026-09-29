Sel suları şehri bastı! Yılanlar sokaklarda görülmeye başladı

Tayland'da yağışlı mevsimin etkisini artırmasıyla birçok bölgede hayat olumsuz etkilendi. 16 Eylül'den bu yana devam eden seller nedeniyle ülkenin doğusundaki eyaletlerde 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı'nın (DDPM) verilerine göre hayatını kaybedenlerden 5'i Sa Kaeo, 2'si Chanthaburi, 1'i ise Saraburi eyaletindeydi. Yetkililer ölümlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

1,7 MİLYON KİŞİ SELDEN ETKİLENDİ

Bangkok hariç ülke genelindeki 27 eyalette 500 binden fazla hane ve yaklaşık 1,7 milyon kişi sellerden etkilendi. Başkent Bangkok'ta ise durum hafta sonu daha ciddi bir boyuta ulaştı. Yaklaşık 48 saat süren yoğun yağışların kanallardaki su seviyesini yükseltmesi ve yolların sular altında kalmasının ardından cumartesi günü kent genelinde afet ilan edildi. Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği bildirildi.

Kentte şu ana kadar sel nedeniyle resmi olarak herhangi bir can kaybı açıklanmadı. DDPM, su seviyelerinin dengelendiğini belirtse de bazı bölgelerde yüksek su seviyeleri devam ediyor.

SEL SULARINDA YILANLAR GÖRÜLDÜ

Flood in Thailand 🇹🇭 "What's the thing you fear most during a flood? Leaky roof? Or your motorbike/car breaking down in the middle of the road. But what about when you encounter a snake 🐍 😱!" #bangkok #thailand #heavyrain #climatechange #Elnino #thailandFloods #floodinginthailand #climatecrisis #climatenews — sustainme.in® (@sustainme_in) September 27, 2026

Sel yalnızca insanları değil, bölgedeki hayvanları da etkiledi. Bangkok'taki sel sularında ve yollarda yılanların görüldüğü fotoğraf ve videolar sosyal medyada yayılmaya başladı. Şiddetli yağışların ardından doğal yaşam alanlarından uzaklaşan hayvanların yerleşim bölgelerinde görülmesi dikkat çekti.

Siam Amazing Park'ta ise selden etkilenen 10 domuz geyiği kurtarıldı, bazı hayvanların da hayatını kaybettiği bildirildi.

2 METRELİK 4 TİMSAH ÇİFTLİKTEN KAÇTI

Selin neden olduğu en dikkat çekici olaylardan biri başka bir eyalette yaşandı.

Suların yükselmesi üzerine bir çiftlikte bulunan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 4 timsahın kaçtığı bildirildi.

Böylece sellerle mücadele eden bölgelerde yükselen suların yerinden ettiği vahşi hayvanlar da afetin yarattığı sorunlardan biri haline geldi.

Tayland'da eylül ayı yağışlı sezonun en yoğun dönemlerinden biri olarak biliniyor. Ancak kaynak haberde bazı bölge sakinlerinin bu yıl yaşanan yağış ve sellerin önceki yıllara kıyasla daha ağır göründüğünü söylediği aktarılıyor.