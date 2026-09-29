Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sel suları şehri bastı! Yılanlar sokaklarda görülmeye başladı

Tayland'da eylül ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar geniş bölgeleri sular altında bıraktı. Sel nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirirken 27 eyalette 1,7 milyon kişi afetlerden etkilendi. Başkent Bangkok'ta afet ilan edilirken sel sularında yılanların görülmesi, başka bir bölgede ise çiftlikten 2 metre uzunluğunda 4 timsahın kaçması bölgede tedirginlik yarattı.

Sel suları şehri bastı! Yılanlar sokaklarda görülmeye başladı
Gökçen Kökden

Tayland'da yağışlı mevsimin etkisini artırmasıyla birçok bölgede hayat olumsuz etkilendi. 16 Eylül'den bu yana devam eden seller nedeniyle ülkenin doğusundaki eyaletlerde 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sel suları şehri bastı! Yılanlar sokaklarda görülmeye başladı 1

Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı'nın (DDPM) verilerine göre hayatını kaybedenlerden 5'i Sa Kaeo, 2'si Chanthaburi, 1'i ise Saraburi eyaletindeydi. Yetkililer ölümlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

1,7 MİLYON KİŞİ SELDEN ETKİLENDİ

Bangkok hariç ülke genelindeki 27 eyalette 500 binden fazla hane ve yaklaşık 1,7 milyon kişi sellerden etkilendi. Başkent Bangkok'ta ise durum hafta sonu daha ciddi bir boyuta ulaştı. Yaklaşık 48 saat süren yoğun yağışların kanallardaki su seviyesini yükseltmesi ve yolların sular altında kalmasının ardından cumartesi günü kent genelinde afet ilan edildi. Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği bildirildi.

Kentte şu ana kadar sel nedeniyle resmi olarak herhangi bir can kaybı açıklanmadı. DDPM, su seviyelerinin dengelendiğini belirtse de bazı bölgelerde yüksek su seviyeleri devam ediyor.

SEL SULARINDA YILANLAR GÖRÜLDÜ

Sel yalnızca insanları değil, bölgedeki hayvanları da etkiledi. Bangkok'taki sel sularında ve yollarda yılanların görüldüğü fotoğraf ve videolar sosyal medyada yayılmaya başladı. Şiddetli yağışların ardından doğal yaşam alanlarından uzaklaşan hayvanların yerleşim bölgelerinde görülmesi dikkat çekti.

Siam Amazing Park'ta ise selden etkilenen 10 domuz geyiği kurtarıldı, bazı hayvanların da hayatını kaybettiği bildirildi.

2 METRELİK 4 TİMSAH ÇİFTLİKTEN KAÇTI

Selin neden olduğu en dikkat çekici olaylardan biri başka bir eyalette yaşandı.
Suların yükselmesi üzerine bir çiftlikte bulunan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 4 timsahın kaçtığı bildirildi.

Böylece sellerle mücadele eden bölgelerde yükselen suların yerinden ettiği vahşi hayvanlar da afetin yarattığı sorunlardan biri haline geldi.
Tayland'da eylül ayı yağışlı sezonun en yoğun dönemlerinden biri olarak biliniyor. Ancak kaynak haberde bazı bölge sakinlerinin bu yıl yaşanan yağış ve sellerin önceki yıllara kıyasla daha ağır göründüğünü söylediği aktarılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şeyi Google'ladık, peki kendimizi neden hala bulamadık?Her şeyi Google'ladık, peki kendimizi neden hala bulamadık?
Canlı yayına yansıdı, sosyal medya ayağa kalktı! SpaceX uçuşunda UFO paniğiCanlı yayına yansıdı, sosyal medya ayağa kalktı! SpaceX uçuşunda UFO paniği

Anahtar Kelimeler:
sel Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yemen'de savaş alarmı! Seferberlik ilan edildi, çatışmalar şiddetlendi

Yemen'de savaş alarmı! Seferberlik ilan edildi, çatışmalar şiddetlendi

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.