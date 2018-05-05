Beyaz Show'da Sarp Apak'tan doğacak çocuğuna ilk mesaj!

Beyaz Show'un Cuma akşamı yayınlanan sezon finaline, şarkıcı Koray Avcı, ünlü oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oldu. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sarp Apak, hayatından nelerin değiştiğini detaylı şekilde anlatmanın yanında Beyazıt Öztürk'ün isteğiyle de çocuğuna ilk mesajını canlı yayından gönderdi.

Beyaz'ın daha önce yaptığı uygulamayı Sarp Apak'tan da istedi ve çok anlamlı mesaj beraberinde geldi.

