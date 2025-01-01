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Beyaz Show efsanesi geri dönüyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 11:07
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Uzun zamandır geri dönmesi beklenen Beyaz Show efsanesi için açıklama geldi. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, efsane talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezonda ekranlara döneceğini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde duyurdu.

Beyaz Show efsanesi geri dönüyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Bir döneme damga vuran Beyaz Show efsanesi geri dönüyor. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında geri döneceğini resmen ilan etti.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, efsane talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezonda ekranlara döneceği müjdesini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında verdi.

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Beyaxıt Öztürk; 'Önümüzdeki sezon Tv8'de Beyaz Show yeniden başlıyor' ifadelerini kullandı. Büyük sevince yol açan bu haber kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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2018’DE FİNAL YAPMIŞTI
Beyaz Show, bir zamanların en çok sevilen gece kuşağı programlarından biriydi. Programdaki muhabbetler hem güldürüyor hem de ekrana kilitliyordu. 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Beyazıt Öztürk Beyaz Show
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