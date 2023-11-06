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Beyaz TV'de gergin anlar! Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener tartıştı, Sinan Engin programı terk etti

06.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Beyaz TV'de yayınlanan programda Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener arasında tartışma yaşandı. Araya Ahmet Çakar'ın girmesiyle büyüyen tartışma sonrası Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'nın programdan ayrılmasını talep etti.

Beyaz TV'de gergin anlar! Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener tartıştı, Sinan Engin programı terk etti

Beyaz Futbol’da dün gergin anlar yaşandı. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında konuşurken, Ertem Şener ile arasında bir tartışma yaşandı.

ALİ KOÇ - ERDEN TİMUR GERGİNLİĞİ!

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Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç ailesinin durumundan bahsederken Ertem Şener araya girdi. Bu konunun siyasetle bir ilgisi olmadığını belirten Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı'yı sert bir dille uyardı.

"SEN KORKMA ERDEN TİMUR'DAN!"

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Ertem Şener: "Neymiş “Korkma Ali Koç Ailesi’ndenmiş...” Sen de korkma Erden Timur’dan o zaman! Niye korkuyorsun Erden Timur’dan? Sen şu an Erden Timur’dan korkuyorsun. Bırak bu işleri."

Rasim Ozan Kütahyalı: "Ya Erden Timur’dan niye korkayayım? Erden Timur’un en büyük hatası, bu alemden ayrılması lazım. Futbol ailesinden ayrılması lazım Erden Timur’un."

AHMET ÇAKAR: PROGRAMDAN ÇIK!

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Tartışmaların alevlenmesi üzerine Ahmet Çakar araya girdi, "Rasim istiyorsan programdan çık, bu senin hayrına olacak. Ben Rasim’in programdan ayrılmasını istiyorum. Rasim iyiliğin için programı terk et. Bak seni son kez uyarıyorum.

SİNAN ENGİN STÜDYOYU TERK ETTİ

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Yaşanan tartışmalardan sıkılan Sinan Engin'in o esnada stüdyoyu terk ettiği görüldü.

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