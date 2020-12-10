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Beyazay Derneği engellilerin eğitimi için kampanya başlattı

AYDIN HABERLERİ  | 10.12.2020 10:58 | Son Güncelleme

Türkiye Beyazay Derneği Aydın İl Başkanı Demet Pilevneli engellilerin eğitimleri için Türkiye genelinde ’Hayat Her Engeli Aşar’ projesinin başlatıldığını belirtti.Türkiye Beyazay Derneği, engellilerin eğitimine destek olmak amacıyla büyük bir kampanya başlattı.

Beyazay Derneği engellilerin eğitimi için kampanya başlattı

Türkiye Beyazay Derneği Aydın İl Başkanı Demet Pilevneli engellilerin eğitimleri için Türkiye genelinde ’Hayat Her Engeli Aşar’ projesinin başlatıldığını belirtti.
Türkiye Beyazay Derneği, engellilerin eğitimine destek olmak amacıyla büyük bir kampanya başlattı. Engellilerin eğitim ve istihdamı yönünde çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Beyazay Derneği’nin başlattığı projeye destek vermek isteyen vatandaşlar DESTEK yazarak 7392’ye SMS atarak kampanyaya 5 TL destek verebilecek. Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi tarafından kampanyanın düzenlendiğini belirten Aydın İl Başkanı Demet Pilevneli, "Engellilerin önündeki en büyük engelin eğitimsizlik olduğu gerçeğinden hareketle başlatılan kampanya ile engellilerin eğitim görebilecekleri ve sosyal yaşamın her alanında etkin olabilecekleri konusunda toplumumuzun tüm kesimlerinin bilinçlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye genelinde 1 yıl süre ile yardım toplanacak olan bu kampanya kapsamında toplanması planlanan 20 milyon TL’lik bir bütçe, 7 bin 104 engelli öğrencinin eğitime dahil olabilmesi için kullanılacak ve eğitim bursu, eğitim materyali, barınma gibi nakdi destek verilecektir. Engelli bireylerin hayatlarına dokunulacak kampanyamıza destek olacak vatandaşlarımız ister cep telefonlarından 7392’ye DESTEK yazarak 5 TL destek verebilecek, ya da kampanya hesabına bağış yapabileceklerdir. En küçük destek bile bir engellimizin eğitim ile buluşmasına katkı sağlayacaktır. Kampanyayla ilgili her türlü ihtiyaç ve bilgilendirme www.beyazay.org.tr sitesinden yapılacak ve yapılan bağışlar takip edilebilecektir" ifadelerini kullandı.

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