Beygir eş anlamlısı nedir? Beygirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

Binek hayvanlar arasında yer alan ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan beygirin en çok kullanılan ve bilinen eş anlamlısı at kelimesidir. Eski Türk Devletleri'nde beygir, özel araç ve savaşlarda insanların yanlarına aldıkları hayvanlar olarak kullanılmıştır. Beygir ve at kelimesi aynı anlamı ifade eden, yazılışları ve okunuşları farklı olsa da birbiriyle eş anlama sahip kelimelerdir.

Beygir Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Birbiriyle aynı anlama gelen birden çok sözcük vardır. Bu kelimeler okunuş ve yazılış itibarıyla birbirlerine benzemese de aynı anlamı ifade ederler. Türk Dil Kurumu'na göre beygir kelimesi ile aynı anlama gelen birden fazla kelime bulunur. Beygir kelimesi ile aynı anlamı ifade eden bu kelimeleri cümle içerisinde beygirin yerine kullanmak mümkündür.

Beygir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olarak kullanılan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

At

Kümeyt

Aşkar

Semend

Feres

Rehş

Bu kelimeler, cümlede kullanım yerlerine göre değişiklik gösterseler de hepsi beygir kelimesi ile aynı anlamı ifade ederler. Cümle içerisinde kullanıldığı zaman hepsi beygir kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilir. Günlük hayatta beygir yerine en çok kullanılan kelime, at kelimesi olsa da diğer kelimelerin de beygir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olarak kullanılması mümkümdür.

Beygirin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Okunuş ve yazılış olarak farklı olsa da aynı anlama gelen kelimeler, eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Bu kelimeler farklı cümlelerde kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi kavranması için cümlelerin örneklendirilmesi gerekir. Beygir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;