MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı

Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 08:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle adınan söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan ünlü isim bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumu iyiye giden usta oyuncudan sevindiren haber geldi.

Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme geldi. Durumu iyiye gitmeye başlayan usta oyuncu, normal odaya alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, normal odaya alınan 61 yaşındaki usta oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor.

SEGTTAR 2

Oyuncunun bu süreci daha izole geçirmesi için doktorlar, ziyaret yasağı koydu. Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
80 bin TL aldı ama yetmedi! Sette bakın neden kriz çıkardı80 bin TL aldı ama yetmedi! Sette bakın neden kriz çıkardı
Gülşen'in giydiği o sütyeni giydi! 'Sence olmuş mu?'Gülşen'in giydiği o sütyeni giydi! 'Sence olmuş mu?'
Gerçek hayattaki hali şaşırttı! Güzelliğiyle büyülediGerçek hayattaki hali şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti Oyuncu yaşında karakteri
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Memur zammı ile ilgili yeni talep! Ek artış ve refah payı gelir mi?

Memur zammı ile ilgili yeni talep! Ek artış ve refah payı gelir mi?

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Aleyna'yı itti kameraman araya girdi! Acun Ilıcalı'dan olay sözler

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Aleyna'yı itti kameraman araya girdi! Acun Ilıcalı'dan olay sözler

Yasa kabul edildi! Cinsel organları kesilecek

Yasa kabul edildi! Cinsel organları kesilecek

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.