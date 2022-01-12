YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye hayat verecek

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye hayat verecek

12.01.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye hayat verecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki kadının ailesinin bağışladığı organlar 3 hastaya yaşam umudu oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırova'da yaşayan Arzu Yiğit, 29 Aralık 2021'de fenalaşarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yiğit, entübe edilerek aynı hastanenin 3. basamak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda 14 gün tedavi gören Arzu Yiğit'in, dün gece yapılan değerlendirme ve tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiği belirlendi.

Ailesi, doktorların da önerisiyle Yiğit'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Arzu Yiğit'in kalbi Ankara Şehir Hastanesinde, böbrekleri İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde, karaciğeri ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı bekleyen 3 hastaya nakil için ulaştırıldı.

- "Bağışlanan her organ bir candır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, her bağışın hayat kurtardığını, acılı ailenin örnek bir davranış gösterdiğini belirtti.

Türkiye'de binlerce insanın organ nakli beklediğine ve bu sayının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Pehlevan, Kocaeli'de bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Özellikle pandemi sürecindeki zorlukların organ bağışına yönelik hassasiyeti azaltmaması gerektiğine işaret eden Pehlevan, "Organ bağışçısı aileye bu duyarlı ve örnek davranışı için çok teşekkür ediyorum. Organ bekleyen hastalara umut oldular. Ayrıca organ bağışı konusunda emeği geçen ve nakli yapacak olan ekibe de teşekkür ediyorum. Halkımızı organ bağışı yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Sarı da örnek davranışlarından dolayı Yiğit ailesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyedeKocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:14
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:26
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.