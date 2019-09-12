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Beyin sağlığını sadece 4 günde elimizden alan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Yurt dışında yapılan araştırmalar bazı yiyeceklerin beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu. Bu yiyecekler sadece 4 üst üste tüketildiğinde beyin sağlığını, odaklanmayı ve ruh halini hızlı bir şekilde bozabiliyor.

Beyin sağlığını sadece 4 günde elimizden alan besinler

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

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Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜM SAĞLIKLI BEDEN ANLAMINA GELMİYOR

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, zayıf insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.

Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

Eatthis.com da insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıklanan 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeler de belirtildi.

PATLAMIŞ MISIR

Zararlı içerik: Trans yağlar

Trans yağ kanımızda bulunan "HDL" adı verilen iyi kolesterolü düşürürken, "LDL" adı verilen kötü kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi riskini artırır.

TAVUK NUGGET

nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Gıda boyasının özellikler çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

İŞLENMİŞ ET

sucuk

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.

AŞIRI YAĞDA KIZARTILMIŞ YİYECEKLER

kızartma

Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

Trans yağ asidi içeren gıdalar da kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi özellikle hidrojene nebati yağlarda bulunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel yağlar hidrojenizasyon işleminde geçirilerek katı yağ haline getirilir. Trans yağ asitleri bu işlem sırasında oluşur ve ay çiçek yağı gibi başta zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale getirir. Beslenme uzmanları; trans yağların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

BEYAZ UN

ekmek

Zararlı içerik: Klor dioksit

Beyaz ekmek, vücut Ph'ını düşüren yani vücudu asidik hale getiren bir besin. Bilindiği gibi vücut Ph'ı bir miktar alkali karakterdedir. Bu değer ( Yaklaşık 8 değeri ) ne kadar düşerse vücutta bir takım anormallikler ortaya çıkmakta, kilo alımı kolaylaşmakta, vücut daha hızlı yağlanmaktadır.

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beyin sağlığı sağlık ve beslenme beyne zarar veren yiyecekler

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