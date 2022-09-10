Beykoz Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfınca (TFV) düzenlenen "Beykoz Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması"na başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, Beykoz'un binlerce yıllık doğal ve tarihi güzellikleri, renkli güncel yaşamı fotoğraf sanatı aracılığıyla kayda alınacak.

Profesyonel ya da amatör fotoğraf sanatına gönül verenlerin katılabileceği organizasyonda dereceye girenler, toplamda 153 bin lira ile ödüllendirilecek.

- 4 kategoride en güzel kareler seçilecek

İlçenin farklı mekanlarını, insanını, mevcut sosyal, ekonomik ve kültür hayatını en güzel karelerle kayıt altına alacak organizasyon "Serbest", "Kurgu", "Foto Öykü" ve "Dron" kategorilerinde açıldı.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra fotoğraf sanatının usta isimleri İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Merih Akoğul, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Sonuçların 2 Aralık'ta açıklanacağı organizasyonda dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri, 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.

Yarışmanın sonunda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan bir fotoğraf sergisi de açılacak.

Detaylı bilgiler ve başvuru için "www.turkiyefotografvakfi.org" adresi ziyaret edilebilir.

