Beykoz'da hamsi şenliği

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği şenlikte 4 bin 500 kişilik hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Hamsi Şenliği, Beykoz Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte 4 bin 500 kişilik hamsi, tavalarda pişirilerek ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz ikram edildi. Ekmek arası hamsiden almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Karadeniz yöresi sanatçılarından Onay Şahin'in konser verdiği şenlikte vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlendi.

Etkinliğe, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç ile bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

