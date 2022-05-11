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Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı

11.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da seyir halindeyken sol arka lastiği yerinden çıkan İETT otobüsündeki yolcular, yolun kenarında duran araçtan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre dün, Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan 34 CBN 045 plakalı İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu.

Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Yolun kenarında duran İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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