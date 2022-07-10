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  4. Beykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldü

10.07.2022 05:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti.

Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.

Beykoz'da yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangın söndürüldü

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