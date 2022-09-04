Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'ndeki büfe önünde 28 Ağustos'ta çıkan kavgada M.G. silahla, U.O. darp sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya ilişkin E.Ö, E.Ö, Y.A, H.Ö. ve S.Ö'yü yakaladı. Kavgaya silahla karışan B.K'nın olay yerinden kaçtığı tespit edildi. 29 Ağustos'ta polis merkezine giden B.K'nın babası M.K, silahlı yaralamayı kendisinin yaptığını ve suç aletini denize attığını söyledi. M.K. hakkında "suçu üstlenme" suçundan şüpheli olarak işlem yapıldı.

Şüpheli B.K. ise 31 Ağustos'ta olayda kullandığı silahla polise teslim oldu.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, büfenin önünde oturan Y.A'nın merdivenlerden inerken sendeleyen G.G.O. adlı kadını tutmaya çalışmasına U.O'nun sinirlendiği görülüyor.

Görüntüye, U.O'nun Y.A'ya tokat atması üzerine kavga çıktığı, B.K'nın silahla M.G'ye ateş ettiği yansıyor.



