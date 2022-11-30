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Beylikdüzü’nde erkek kuaförüne silahlı saldırı

30.11.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde silahlı saldırganlar tarafından bir erkek kuaförü kurşun yağmuruna tutuldu.

Beylikdüzü’nde erkek kuaförüne silahlı saldırı

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, cadde üzerinde bulunan erkek kuaförünün önüne geldi. Silahlı saldırganlar, dükkan sahibi ve beraberindeki iki kişi içeride otururken, bilinmeyen nedenle iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Kuaförde bulunanlar içerideki eşyaları kendilerine siper edinerek saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dükkan çevresi ve içerisinde çok sayıda mermi kovanı buldu. Polis, topladığı delilleri incelemek üzere emniyete götürürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Beylikdüzü saldırı

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