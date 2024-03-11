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Beylikdüzü’nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

AA AA
11.03.2024 07:45
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Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan tarafından silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaraland

Beylikdüzü’nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak’taki kafeden akşam saatlerinde çıkan 4 kişiye, arabaya bindikleri sırada motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Vurulan Şuayip A. ile İdil B, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şuayip A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İdil B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Sait Gezer, bankta otururken motosiklet sesi duyduğunu ifade ederek, "Tam kalkıp bakacakken 3-4 el silah sesi geldi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Beylikdüzü silahlı saldırı

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