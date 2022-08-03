Beylikdüzü'nde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasındaki kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Adnan Kahveci Bulvarı'nda 1 Ağustos günü yol verme nedeniyle taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsünün kavga anı ve çevredeki insanların ayırma çabaları yer aldı.



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