Beymen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan "Hayallerim Kadar Güçlüyüm" projesi

İSTANBUL (AA) - Beymen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2021'de hayata geçen Hayallerim Kadar Güçlüyüm projesi, bu yıl da ilham vermeye devam ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, genç kadınlara, yaşamlarına ve kariyerlerine yön çizerken her şeyin hayal etmekle başladığını hatırlatmayı, hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaret vermeyi amaçlayan projenin ikinci etabı için gazeteci Elif Ergu moderatörlüğünde bir podcast serisi hazırlandı.

Mart ayı boyunca bilimden spora, iş hayatından sanata başarıları ile alanlarında fark yaratmış kadınların ilham veren hikayelerini anlatacakları Hayallerim Kadar Güçlüyüm Podcast Serisi'ne ilk olarak yarın Beymen Group Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Wittmann ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı konuk oluyor.

Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast’teki BEYMEN X TOG kanalında Hayallerim Kadar Güçlüyüm adıyla yayınlanacak seride ayrıca milli tenisçi İpek Soylu, Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojileri Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Duygu Yılmaz, heykeltraş Ebru Döşekçi de ilham veren hikayelerini mart ayı boyunca dinleyenlerle paylaşacak.

Beymen, 2021'de olduğu gibi bu yıl da projeye gönüllü destek veren başarılı kadınlar adına, TOG'un genç kadınların hayatın her alanında daha aktif ve güçlü olması için gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini bağış ve projeler ile destekliyor.

- "Kadınların düşünce gücü, fikirleri ve hayallerini kattıkları her iş grubumuzda hayat buluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, Beymen Group'ta yönetimden tasarıma, inovasyondan pazarlamaya kadar her alanda kadın bakış açısı ve dokunuşunun öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların düşünce gücü, fikirleri ve hayallerini kattıkları her iş grubumuzda hayat buluyor. Beymen Group olarak kadın çalışan oranımız üst yönetimde yüzde 49, tüm çalışanlarımız arasında ise yüzde 44. Değişim ve hızın arttığı bu dönemde eşitlikçi yaklaşımı benimseyerek ülkemizdeki kadın potansiyelini görüyor ve her zaman önceliklendiriyoruz. Eşitlik anlayışıyla kadın çalışanlarımızın iş hayatında daha aktif yer almasını desteklemeye devam edeceğiz. Bu amaçla Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle TOG iş birliğiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz, kadınlara hayallerine inanarak cesaretle hareket ettiklerinde her şeyi başarma gücünün içlerinde saklı olduğunu göstermeyi hedefleyen Hayallerim Kadar Güçlüyüm projesi, bu yıl da podcast serisi olarak devam ediyor. Projemize gönüllü destek veren, alanlarında fark yaratmış kadınların özgüvenleri, başarıları ve cesaretleri ile gençlerimize ilham vereceğine ve rol model olacağına inanıyoruz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise 20 yıldır gençleri güçlendirmek ve daha eşit fırsatlara sahip olabilmeleri için çalıştıklarını bildirdi.

Kırımlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yakın zamanda yaptığımız bir araştırmaya göre, gençlerin ekonomik hayata katılımının Avrupa'ya göre daha az olduğunu, kadınların ise bu konuda da daha dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Örneğin, Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Gençlik Katılım Endeksi araştırmasının sonucunda yayınladığımız Gençlerin Politik, Sosyal ve Ekonomik Katılımı İzleme Raporu'na göre, Türkiye'de NEET (Ne istihdamda, ne eğitim/öğretimde) genç erkeklerin oranı yüzde 21 iken, NEET genç kadınların oranı yüzde 43. Tam da bu sebeplerden toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilerek kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla 2011 yılında başlattığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı kapsamında hem gençlere hem de yetişkinlere flört şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ataerkillikle mücadele gibi pek çok konuda eğitimler vererek farkındalık yaratmaya çalışıyor, mentorluk programlarımız ile sosyal ve ekonomik hayata daha hazırlıklı başlamaları için destek oluyoruz. Gençlere daha fazla destek olma fırsatı yakaladığımız ve kadınların potansiyellerinin farkına vararak hayallerini gerçekleştirebilmeleri için ilham vermeyi amaçladığımız böyle değerli bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz."