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Beymen'den "Volume Up With Beymen" etkinlikleri

06.10.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikler, 2022-23 Sonbahar-Kış Kampanyası kapsamında 8-9 ve 15-16 Ekim'de Beymen Zorlu Center'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Beymen, 2022-23 Sonbahar-Kış Kampanyası kapsamında 8-9 ve 15-16 Ekim'de Zorlu Center'da "Volume Up With Beymen" etkinlikleri gerçekleştirecek.

Beymen açıklamasına göre, "Volume Up" kampanyasının ritmini artıran I Love Rock'n Roll şarkısını yeniden yorumlayan Seda Erciyes ve Cem Pilevneli, etkinlik kapsamında kapsamında "senin sıran" diyecek.

Sesine ve yorumuna güvenen herkes, favori şarkısını söylediği bir dakikalık video veya ses kaydını direkt mesaj ile @beymen Instagram hesabıyla paylaşarak Beymen "Volume Up" sahnesinde mini konser verme şansını yakalayacak.

Projeye özel olarak Beymen Zorlu Center'da kurulan "Volume Up" sahnesi, yeteneğini keşfetmek ve eğlenmek isteyenlere de açık olacak. doremusic'in katkılarıyla, dijital davuldan akustik gitara, elektro gitardan cajona Beymen.com'dan ulaşılabilecek birçok müzik aletini "Volume Up" sahnesinde deneyimleme fırsatı sunulacak.

Yine Beymen Zorlu Center'da yer alacak olan Beymen.com Deneyim Kutusu müzik söyleşileri, podcast'ler ve Aposto! Duende'nin hazırladığı özel playlist ve video kolajlar Sennheiser ve Focal marka kulaklıklarla keşfedilebilecek.

YSL Beauty ve Nars'ın makyaj uzmanlarının katılımıyla Beymen Beauty Makyaj Alanı oluşturulacak. YSL Beauty, 8-9 Ekim'de "Get Loud Make Up"; Nars ise 15-16 Ekim'de "Rock Star Make Up" konseptleriyle ücretsiz ve rezervasyonsuz olarak Beymen Zorlu Center'da sezonun makyaj trendlerini deneyimleme imkanı sunacak.

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