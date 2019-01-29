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Beyne zarar veren en sağlıksız besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

Yapılan son çalışmalar, hafızayı zayıflatan ve alzheimer hastalığına yakalanma riskini artıran besinleri ortaya koydu. İşte uzak durmanı gereken 6 zehir!

Sağlıklı bir beyin için ne yediğinizin önemi çok büyük. Daha bilinçli ve sağlıklı bir düşünme kapasitesi için hayatınızdan bazı şeyleri çıkarmalasınız. Aksi halde hafıza kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Beyne zarar veren en sağlıksız besinler

Fast food

Fast food
Montreal Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonucunda fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiği ortaya kondu. Devamlı olarak fast food tüketimi anksiyete ve depresyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Şekerli ürünler

Şekerli ürünler
Düzenli olarak şeker ve şekerli yiyecekler tüketmek nörolojik sorunları beraberinde getirir. Öğrenim kabiliyetini düşüren bu yiyecekleri çocuklarınızdan uzak tutun! Hafıza kaybına neden olan şekerli yiyecekler aynı zamanda kanser hücrelerinin yayılmasına da sebebiyet verir.

Kızartmalar

Kızartmalar
Yiyecekleri kızartmak yerine buharda pişirmeyi ya da fırınlamayı deneyebilirsiniz. Gıdaları kızartmak beyin sinirlerine zarar verir.

İşlenmiş gıdalar

İşlenmiş gıdalar
İşlenmiş gıdalar, merkezi sinir sistemine ciddi zarar verir. Alzheimer'dan korunmak istiyorsanız işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarmalısınız.

Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar
Diyet yapanların şeker kullanmak yerine tercih ettikleri tatlandırıcılar, aslında çok büyük sağlık problemlerine neden olabiliyor. Uzun süre kullanıldığında zihinsel bozukluklara neden olabilir. Zayıflayayım derken hayatınızdan olmayın...

Alkol

Alkol
Karaciğer sağlığını olumsuz yönde etkileyen alkol, aynı zamanda beyni de tahrip ediyor. Hafızayı güçsüzleştiren alkol, sağlıklı düşünme yetisini zayıflatır ve kalıcı hasarlar bırakabilir.
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