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Beyoğlu Belediyesinden maske üretimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesinden maske üretimi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Semt Konakları'nda hizmet veren Dikiş Nakış Atölyelerinde maske üretimine başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskelerin üretimi için harekete geçti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın talimatıyla belediye bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları'nda maske üretimine başlandı.

Semt Konakları'nda görev yapan eğitmenlerden ve gönüllü kursiyerlerden oluşan ekip tarafından Dikiş Nakış Atölyelerinde üretilen maskelerle belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacını karşılanması hedefleniyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vatandaşların koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için belediyenin tüm birimleri ile hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Tüm bu çalışmaları yürütürken görevli ekiplerimizin virüs salgınından korunması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Semt Konakları’nda çalışan kurs hocalarımız ve gönüllü kursiyerlerimiz, şu zor günlerde en çok ihtiyacımız olan ürünlerden biri olan maske üretimine başladı. Koronavirüs ile mücadelede ‘biz de varız’ diyerek özveriyle çalışan tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitmenlerden Rabia Özdemir de Yıldız’ın talimatıyla maske üretimine başladıklarını belirterek, "Maske üretimi yaparak bu zorlu sürece katkı sağlamak istedik. Belediyemizin çeşitli birimlerinde, müdürlüklerinde çalışan personelimizin ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Hedefimiz günlük 1.000 adet maske üretmek" değerlendirmesini yaptı.

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Beyoğlu Belediyesi maske

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