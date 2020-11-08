Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi nedir? Beyoğlu çikolatası malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

Yapımı oldukça pratik olan Beyoğlu çikolatası, tatlı krizlerinin ilk kurtarcısı olmaya aday... İçinde bulunan kuruyemiş ve kuru meyveler sayesinde ise çikolatanın baskın tadı kırılıyor, üst damakta tatlı bir armoni bırakıyor. Beyoğlu çikolatası sabah kahvelerinin en büyük eşlikçisi olmaya hazırlanıyor. Peki Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi nedir? Beyoğlu çikolatası malzemeleri nelerdir?

BEYOĞLU ÇİKOLATASI MALZEMELERİ

Fındık

Fıstık

Kuru üzüm

Bitter çikolata

Beyaz çikolata

Sütlü çikolata

Badem

BEYOĞLU ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Beyoğlu çikolatasının yapımı oldukça pratik ve basittir. Yalnızca birkaç dakika içinde eve rahatlıkla Beyoğlu çikolatası yapılabilir. İstenilen miktara göre çikolatanın yapımında kullanılcak malzemeler arttırılabilir. İlk adımda bitter, sütlü ya da beyaz çikolatadan birine karar verilir ve benmari üsulü eritilir. İsteğe bağlı olarak bitter ve sütlü çikolatanın karıştırılması da mümkündür. Eriyen çikolatalara fındık, fıstık, kuru üzüm eklenerek kabın içinde karıştırılır. Oda sıcaklığına gelebilmesi için bir süre soğumaya alınır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsinin üzerine istenilen ebatlarda çikolata karışımı dökülür. Son adımda ise katılaşıncaya kadar ise buzdolabında bekletilir.



