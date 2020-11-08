YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi nedir? Beyoğlu çikolatası malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi nedir? Beyoğlu çikolatası malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 08.11.2020 12:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi nedir? Beyoğlu çikolatası malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef Beyoğlu çikolatası tarifi...

Dedelerden torunlarına uzanan bir gelenek olarak süren ve gelecek nesillere aktarılacak olan Beyoğlu çikolatası, yiyenlerin damaklarını tatlı bir şenliğe hazırlanıyor. Çikolata hazzının dorukları bu benzersiz tarifte kuruyemişle ahenk oluşturuyor. Kıtırtısı ve nefis tadıyla Beyoğlu çikolatası tarifi...

Yapımı oldukça pratik olan Beyoğlu çikolatası, tatlı krizlerinin ilk kurtarcısı olmaya aday... İçinde bulunan kuruyemiş ve kuru meyveler sayesinde ise çikolatanın baskın tadı kırılıyor, üst damakta tatlı bir armoni bırakıyor. Beyoğlu çikolatası sabah kahvelerinin en büyük eşlikçisi olmaya hazırlanıyor. Peki Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi nedir? Beyoğlu çikolatası malzemeleri nelerdir?

Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...

BEYOĞLU ÇİKOLATASI MALZEMELERİ

  • Fındık
  • Fıstık
  • Kuru üzüm
  • Bitter çikolata
  • Beyaz çikolata
  • Sütlü çikolata
  • Badem

BEYOĞLU ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Beyoğlu çikolatasının yapımı oldukça pratik ve basittir. Yalnızca birkaç dakika içinde eve rahatlıkla Beyoğlu çikolatası yapılabilir. İstenilen miktara göre çikolatanın yapımında kullanılcak malzemeler arttırılabilir. İlk adımda bitter, sütlü ya da beyaz çikolatadan birine karar verilir ve benmari üsulü eritilir. İsteğe bağlı olarak bitter ve sütlü çikolatanın karıştırılması da mümkündür. Eriyen çikolatalara fındık, fıstık, kuru üzüm eklenerek kabın içinde karıştırılır. Oda sıcaklığına gelebilmesi için bir süre soğumaya alınır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsinin üzerine istenilen ebatlarda çikolata karışımı dökülür. Son adımda ise katılaşıncaya kadar ise buzdolabında bekletilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Kriz anları için enfes bir tarif!Kriz anları için enfes bir tarif!
Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme... Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber

Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber

Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...

Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...

Kriz anları için enfes bir tarif!

Kriz anları için enfes bir tarif!

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Emoji Patates

Emoji Patates

Diğer Haberler

Truffle çikolata nasıl yapılır? Truffle çikolata tarifi nedir? Truffle çikolata malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef truffle çikolata tarifi...

Tek bir lokmada çikolata hazzı: Truffle Çikolata

Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...

İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi

Evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifi ve malzemeleri!

Kriz anları için enfes bir tarif!

Katmer nasıl yapılır? Katmer tarifi nedir? Katmer malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta katmer tarifi...

Baklavaya rakip bir lezzet: Katmer

Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...

Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...

Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi - Kurabiye Tarifleri

Lezzetli ıslak kurabiye için püf noktaları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.