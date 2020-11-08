Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...

Çikolatanın pofuduk bir kıvama kavuştuğu çikolata mousse(mus) damaklarda aşılmadık bir lezzet serüveni sunuyor. Kuruyemiş ve meyvelerle servis edilebilen çikolata mousse (mus) istenilirse kek ve pastaların dolgusu olarak da kullanılabilir. Peki bu benzersiz lezzet nasıl yapılır? İşte çikolata mousse (mus) tarifi...

BİTTER ÇİKOLATA MOUSSE

Bitterin yoğun lezzetini hissetmek isteyenlerin ilk tercihi bitter mousse oluyor. Gerçek çikolata sevdalısı ve kakao aşığı olanlar için bitter çikolatlu mousse mutluluk hormonı salgılamaya hazırlanıyor. Peki bitter mousse(mus) nasıl yapılır? Bitter mousse(mus) tarifi nedir? Bitter mousse(mus) malzemeleri nelerdir?

BİTTER MOUSSE (MUS) MALZEMELERİ

250 gram bitter çikolata

150 ml. Süt

150 gram toz şeker

150 gram toz jelatin ya da 3 yaprak jelatin

150 gram krema

BİTTER MOUSSE (MUS) NASIL YAPILIR?

Jelatin yaprakları buzlu suda açılır. Ardından çikolata parçalara bölünerek benmari usülü eritilir. Benmari usülünde, tencerede kayanayan suyun üstüne başka bir kap konularak çikolataların içine yerleştirilmesi ve erimeye bırakılması gerekir. Kabın kaynayan suya değmemesine dikkat edilir. Ayrıca bir tencerede şeker ve süt konulur. Kısık ateşte şeker eriyene kadar kaynatılır. Eriyen çikolata şekerli süt karışımına eklenir. Jelatin buzlu sudan çıkartılıp sıkılır ve çikolata karışımına ilave edilir. Jelatin eriyene kadar karıştırmaya devam edilir. Tamamen eridikten sonra soğumaya bırakılır. Bu aşamada krema çırpılır ve soğuyan çikolata karışımına spatula yardımıyla yavaş yavaş yedirilir. İstenilen kaplara konulan mousse buzdolabında en az 2-3 saat bekletilir. İyice soğuduktan sonra servis edilir.