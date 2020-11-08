Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...

Çikolatanın pofuduk bir kıvama kavuştuğu çikolata mousse(mus) damaklarda aşılmadık bir lezzet serüveni sunuyor. Kuruyemiş ve meyvelerle servis edilebilen çikolata mousse (mus) istenilirse kek ve pastaların dolgusu olarak da kullanılabilir. Peki bu benzersiz lezzet nasıl yapılır? İşte çikolata mousse (mus) tarifi...
Bitterin yoğun lezzetini hissetmek isteyenlerin ilk tercihi bitter mousse oluyor. Gerçek çikolata sevdalısı ve kakao aşığı olanlar için bitter çikolatlu mousse mutluluk hormonı salgılamaya hazırlanıyor. Peki bitter mousse(mus) nasıl yapılır? Bitter mousse(mus) tarifi nedir? Bitter mousse(mus) malzemeleri nelerdir?
Jelatin yaprakları buzlu suda açılır. Ardından çikolata parçalara bölünerek benmari usülü eritilir. Benmari usülünde, tencerede kayanayan suyun üstüne başka bir kap konularak çikolataların içine yerleştirilmesi ve erimeye bırakılması gerekir. Kabın kaynayan suya değmemesine dikkat edilir. Ayrıca bir tencerede şeker ve süt konulur. Kısık ateşte şeker eriyene kadar kaynatılır. Eriyen çikolata şekerli süt karışımına eklenir. Jelatin buzlu sudan çıkartılıp sıkılır ve çikolata karışımına ilave edilir. Jelatin eriyene kadar karıştırmaya devam edilir. Tamamen eridikten sonra soğumaya bırakılır. Bu aşamada krema çırpılır ve soğuyan çikolata karışımına spatula yardımıyla yavaş yavaş yedirilir. İstenilen kaplara konulan mousse buzdolabında en az 2-3 saat bekletilir. İyice soğuduktan sonra servis edilir.
Kar beyaz bir tatlı isteyenlerin ilk adresi beyaz çikolatalı mousse (mus) olmaya devam ediyor. Görüntüsüyle bulutları anımsatan beyaz çikolatalı mousse (mus), lezzetiyle de benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Peki beyaz çikolatalı mousse(mus) nasıl yapılır? Beyaz çikolatalı mousse(mus) tarifi nedir? Beyaz çikolatalı mousse(mus) malzemeleri nelerdir?
Isıya dayanıklı cam bir karıştırma kabına küçük parçalara bölünen beyaz çikolata, süt ve vanilya özütünü aktarılır. Bir sos tenceresi veya çaydanlıkta birkaç parmak yüksekliğinde su kaynatın. Ocağın altını kısıp içinde su kaynayan kabın üzerine karıştırma kabı oturtulur. Arada karıştırarak çikolatanın tamamen erimesi sağlanır. Çikolata eridiğinde karışım ocaktan alınır ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutulur. Yumurtaların beyaz ve sarı kısımları dikkatli bir şekilde birbirlerinden ayrılır. Yumurta sarılır teker teker beyaz çikolata karışımına eklenir. Her yumurtanın sarısı eklenirken mikserle karıştırma işlemine devam edilir. Başka bir kapta şekersiz krema krem şanti kıvamına gelene kadar çırpılır. Çırpılan krema spatula yardımıyla karışıma ilava edilir. Bu işlem sırasında kenarlardan ortaya doğru havalandırarak karıştırma yapılır. Yumurta beyazları bir kasede mikserle katılaşana kadar çırpılır. Bu seferde yumurta beyazları çikolata karışımındaki yerini alır. Hazırlanan karışım servis kaselerine bölünür ve kıvamının alabilmesi için en az 2-3 saat buzdolabında bekletilir.
Büyük bir kaseyee marshmallowlar ve 1 bardak krema eklenir. Mikrodalgada bu karışım eriyene kadar 2 dakika boyunca eritilir. Soğuması için yaklaşık 45 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletilir. Karışım soğuduktan sonra çırpma teliyle en yumuşak formuna gelene kadar çırpılır. Bu karışımdan bir fincanı sos olarak kullanmak için daha küçük bir kaseye eklenerek buzdolabında bekletilir. Geriye kalan kremanın yarısı kalan karışıma eklenir ve tamamen birleşene kadar karıştırılır. Daha sonra buzdolabına konulan sos da nazikçe bu karışıma ilave edilir. Son olarak hazırlanan karışım kaplara bölüştürülür. En az 2-3 saat buzdolabında bekletilir.
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