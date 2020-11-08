YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...

Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 08.11.2020 10:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çikolata mousse(mus) nasıl yapılır? Çikolata mousse(mus) tarifi nedir? Çikolata mousse(mus) malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef çikolata mousse(mus) tarifi...

Çikolata mousse(mus), çikolata sevenleri kendine aşık etmeyi sürdürüyor. Yoğun çikolata tadı ve köpük köpük dokusuyla çikolata mousse(mus) tek bir kaşıkta mutluluğun tarifini veriyor. Çikolatanın Nirvanası’nda buluşmak için karşınızda birbirinden pratik ve kolay çikolata mousse (mus) tarifleri...

Çikolatanın pofuduk bir kıvama kavuştuğu çikolata mousse(mus) damaklarda aşılmadık bir lezzet serüveni sunuyor. Kuruyemiş ve meyvelerle servis edilebilen çikolata mousse (mus) istenilirse kek ve pastaların dolgusu olarak da kullanılabilir. Peki bu benzersiz lezzet nasıl yapılır? İşte çikolata mousse (mus) tarifi...

BİTTER ÇİKOLATA MOUSSE

bitter mus

Bitterin yoğun lezzetini hissetmek isteyenlerin ilk tercihi bitter mousse oluyor. Gerçek çikolata sevdalısı ve kakao aşığı olanlar için bitter çikolatlu mousse mutluluk hormonı salgılamaya hazırlanıyor. Peki bitter mousse(mus) nasıl yapılır? Bitter mousse(mus) tarifi nedir? Bitter mousse(mus) malzemeleri nelerdir?

BİTTER MOUSSE (MUS) MALZEMELERİ

  • 250 gram bitter çikolata
  • 150 ml. Süt
  • 150 gram toz şeker
  • 150 gram toz jelatin ya da 3 yaprak jelatin
  • 150 gram krema

BİTTER MOUSSE (MUS) NASIL YAPILIR?

Jelatin yaprakları buzlu suda açılır. Ardından çikolata parçalara bölünerek benmari usülü eritilir. Benmari usülünde, tencerede kayanayan suyun üstüne başka bir kap konularak çikolataların içine yerleştirilmesi ve erimeye bırakılması gerekir. Kabın kaynayan suya değmemesine dikkat edilir. Ayrıca bir tencerede şeker ve süt konulur. Kısık ateşte şeker eriyene kadar kaynatılır. Eriyen çikolata şekerli süt karışımına eklenir. Jelatin buzlu sudan çıkartılıp sıkılır ve çikolata karışımına ilave edilir. Jelatin eriyene kadar karıştırmaya devam edilir. Tamamen eridikten sonra soğumaya bırakılır. Bu aşamada krema çırpılır ve soğuyan çikolata karışımına spatula yardımıyla yavaş yavaş yedirilir. İstenilen kaplara konulan mousse buzdolabında en az 2-3 saat bekletilir. İyice soğuduktan sonra servis edilir.

BEYAZ ÇİKOLATALI MOUSSE (MUS)

beyaz çikolata mousse

Kar beyaz bir tatlı isteyenlerin ilk adresi beyaz çikolatalı mousse (mus) olmaya devam ediyor. Görüntüsüyle bulutları anımsatan beyaz çikolatalı mousse (mus), lezzetiyle de benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Peki beyaz çikolatalı mousse(mus) nasıl yapılır? Beyaz çikolatalı mousse(mus) tarifi nedir? Beyaz çikolatalı mousse(mus) malzemeleri nelerdir?

BEYAZ ÇİKOLATALI MOUSSE (MUS) MALZEMELERİ

  • 250 gram beyaz çikolata
  • 80 ml. süt
  • 1 tatlı kaşığıvanilya özütü (ya da aynı oranda vanilya şekeri)
  • 3 adetyumurta
  • 400 ml. şekersiz krema

BEYAZ ÇİKOLATALI MOUSSE (MUS) NASIL YAPILIR?

Isıya dayanıklı cam bir karıştırma kabına küçük parçalara bölünen beyaz çikolata, süt ve vanilya özütünü aktarılır. Bir sos tenceresi veya çaydanlıkta birkaç parmak yüksekliğinde su kaynatın. Ocağın altını kısıp içinde su kaynayan kabın üzerine karıştırma kabı oturtulur. Arada karıştırarak çikolatanın tamamen erimesi sağlanır. Çikolata eridiğinde karışım ocaktan alınır ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutulur. Yumurtaların beyaz ve sarı kısımları dikkatli bir şekilde birbirlerinden ayrılır. Yumurta sarılır teker teker beyaz çikolata karışımına eklenir. Her yumurtanın sarısı eklenirken mikserle karıştırma işlemine devam edilir. Başka bir kapta şekersiz krema krem şanti kıvamına gelene kadar çırpılır. Çırpılan krema spatula yardımıyla karışıma ilava edilir. Bu işlem sırasında kenarlardan ortaya doğru havalandırarak karıştırma yapılır. Yumurta beyazları bir kasede mikserle katılaşana kadar çırpılır. Bu seferde yumurta beyazları çikolata karışımındaki yerini alır. Hazırlanan karışım servis kaselerine bölünür ve kıvamının alabilmesi için en az 2-3 saat buzdolabında bekletilir.

PRATİK ÇİKOLATALI MOUSSE (MUS)

çikolata mousse pratik

  • 225 gram bitter çikolata
  • 30 adet orta boy marshmallow
  • 2 su bardağı krema

PRATİK ÇİKOLATALI MOUSSE (MUS) NASIL YAPILIR?

Büyük bir kaseyee marshmallowlar ve 1 bardak krema eklenir. Mikrodalgada bu karışım eriyene kadar 2 dakika boyunca eritilir. Soğuması için yaklaşık 45 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletilir. Karışım soğuduktan sonra çırpma teliyle en yumuşak formuna gelene kadar çırpılır. Bu karışımdan bir fincanı sos olarak kullanmak için daha küçük bir kaseye eklenerek buzdolabında bekletilir. Geriye kalan kremanın yarısı kalan karışıma eklenir ve tamamen birleşene kadar karıştırılır. Daha sonra buzdolabına konulan sos da nazikçe bu karışıma ilave edilir. Son olarak hazırlanan karışım kaplara bölüştürülür. En az 2-3 saat buzdolabında bekletilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...
MasterChef'e damga vurdu! İşte evde katmer tarifi MasterChef'e damga vurdu! İşte evde katmer tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber

Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

Kriz anları için enfes bir tarif!

Kriz anları için enfes bir tarif!

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Emoji Patates

Emoji Patates

Diğer Haberler

Evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifi ve malzemeleri!

Kriz anları için enfes bir tarif!

Katmer nasıl yapılır? Katmer tarifi nedir? Katmer malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta katmer tarifi...

Baklavaya rakip bir lezzet: Katmer

Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...

Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...

Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi - Kurabiye Tarifleri

Lezzetli ıslak kurabiye için püf noktaları

Gül tatlısı tarifi

Damakları tatlandıracak gül tatlısı tarifi

Ortamlarda şov yapmanızı sağlayacak kolay tahinli kek tarifi

Ortamlarda şov yapmanızı sağlayacak kolay tahinli kek tarifi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.