YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

21.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, iki kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişinin daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca yaşadıkları silahlı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, kavga eden iki kişiden birinin silahla ateş etmesi, motosikletle gelen bir şahsın da kaçan kişileri kovalaması yer alıyor. Cadde üzerinde başlayan silahlı kavgada, ateş eden kişilerin ara sokaklara doğru kaçması da görüntülere yansıyor.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 2'si yaralı 3 kişiyi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildiİstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıSancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandıKocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Beyoğlu Okmeydanı kavga çatışma

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.