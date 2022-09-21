Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, iki kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişinin daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca yaşadıkları silahlı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde, kavga eden iki kişiden birinin silahla ateş etmesi, motosikletle gelen bir şahsın da kaçan kişileri kovalaması yer alıyor. Cadde üzerinde başlayan silahlı kavgada, ateş eden kişilerin ara sokaklara doğru kaçması da görüntülere yansıyor.
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 2'si yaralı 3 kişiyi yakaladı.
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