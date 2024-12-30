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  4. Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA AA
30.12.2024 11:11
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İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak üzerindeki 3 katlı metruk ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının metruk binanın yanındaki binalara sıçraması üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangında harabeye dönen metruk binanın çökme riski nedeniyle incelemelerde bulunmakta güçlük çekti.

Anahtar Kelimeler:
yangın Beyoğlu metruk bina

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