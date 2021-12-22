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Beyoğlu’ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

22.12.2021 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu’nda 7 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar çevre dükkanlarda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.

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yangın Beyoğlu

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