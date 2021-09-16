Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde

Popun kraliçesi Beyonce ile eşi Jay-Z, Akdeniz kıyılarında tatilde. Ünlü çift Beyonce'nin 40'ıncı yaş gününü ailece kutluyor.

Aile, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla geziyor.

Haftalığı 4 milyon dolar olan yat için kira ödeyip ödemedikleri merak konusu.

Beyonce, yatta akşam yemeği için Balmain tasarımı bir elbise giydi ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Almanya'da 2016 yılında üretilen Flying Fox isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde. 12 metrelik yüzme havuzuna sahip. İki helikopter pisti bulunan yata 11'i VIP olmak üzere 36 kamera bulunuyor.



