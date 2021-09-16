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Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde

16.09.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyonce'nin 40'ıncı yaş gününü, eşi Jay-Z ile birlikte Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla çıtkığı tatilde kutluyor.

Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde

Popun kraliçesi Beyonce ile eşi Jay-Z, Akdeniz kıyılarında tatilde. Ünlü çift Beyonce'nin 40'ıncı yaş gününü ailece kutluyor.

Aile, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla geziyor.

Haftalığı 4 milyon dolar olan yat için kira ödeyip ödemedikleri merak konusu.

Ekran Alıntısı

Beyonce, yatta akşam yemeği için Balmain tasarımı bir elbise giydi ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Almanya'da 2016 yılında üretilen Flying Fox isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde. 12 metrelik yüzme havuzuna sahip. İki helikopter pisti bulunan yata 11'i VIP olmak üzere 36 kamera bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Jay-Z
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