Beyonce derin bacak dekoltesiyle olay oldu

Dünyaca ünlü star Beyonce ve eşi Jay-Z, cumartesi akşamı Amerikalı rap şarkıcısı Diddy’nin 50’nci doğum günü partisine katıldı. Gerçek adı Sean Combs olan rapçının partisi adeta bir yıldızlar geçidine döndü.

Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kanye West, Snop Dogg, Naomi Campbell, Kobe Bryant, Paris Hilton, Kevin Hart, Cardi B gibi isimlerin katıldığı partide kadınlar, son derece seksi kıyafetlerle kameralara poz verdi.

Beyonce ise gecenin en şık ve seksi kadınlarından biriydi. Kujta&Meri markasına ait özel dikim bir elbise giyen ünlü şarkıcının, kalça üstünden başlayan bacak dekoltesi göz alıcıydı.

Üzeri taşlarla bezeli, göğüs dekolteli siyah kadife elbisesini, uzun siyah eldivenlerle kombinleyen Beyonce’nin tek olmayanı ise zümrüt yeşili küpeleri ve yüzüğüydü…

Her şeye rağmen Beyonce'un bu kombinine sosyal medyada beğeni yağdı.



