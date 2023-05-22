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Beyonce tavuk sipariş etti! Ödediği para ortaya çıktı

22.05.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blue, Rumi ve Sir adında üç çocukları bulunan Beyonce ve Jay-Z çifti, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en pahalı evini satın almasıyla gündemdeydi. Beyonce şimdi de ekibiyle gittiği tavukçuda ödediği hesapla gündem oldu.

Beyonce tavuk sipariş etti! Ödediği para ortaya çıktı

Müzik dünyasının en zengin çiftlerinden biri olan şarkıcı Beyonce ile rapçi Jay-Z, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en pahalı evine sahip oldu.

Beyonce ve Jay-Z, Los Angeles şehrinde yer alan Malibu'da 200 milyon dolar olduğu belirtilen malikaneyi satın almasıyla gündeme geldi. Yaklaşık 2 bin 790 metrekarelik alana yayılan bu malikâne, Malibu'daki 'Cennet Koyu' adı verilen plaja yakın bir konumda.

Bir süredir turnede olan Beyonce daha sonra ise dünya magazininde bir tavukçudan yaptığı siparişle adından söz ettirdi.

Ekran Alıntısı

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Beyonce İskoçya'nın Murrayfield kentindeki konserinden önce ekibini alevde ızgara tavuk restoranına götürdü.

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110 tavuk burger, 90 pide ve dokuz tavuk budu sipariş edildi.

Beyonce bu yemeğe yaklaşık 2 bin sterlin ödedi.


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beyonce

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