YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

05.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyılarındaki sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Beyşehir'in Soğla mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Su kuşlarının da yaşam alanı olan bölgeden dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgenin balçık ve bataklık olması nedeniyle ilerlemekte zorlanan itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edilen bir iş makinesi tarafından toprak dökülmesiyle ilerleyerek alevlere müdahale etti.

Alevler arasında kalan büyükbaş hayvanlar ise ekipler tarafından yangın mahallinden çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Rüzgarın da zaman zaman etkili olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifiİstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifi
PARTNERŞeyma tektaşını yeniden taktı!Şeyma tektaşını yeniden taktı!
Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybettiKonya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
yangın Konya

Konya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Karatay
Buhara Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Selçuklu Hayat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Beyşehir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.