MAGAZİN

Beyza Şekerci: 3. yılımızda 3. üyemizi bekliyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri çifti evliliklerinin 3. yılını kutladı.

Beyza Şekerci: 3. yılımızda 3. üyemizi bekliyoruz

Engin Hepileri kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Bebek bekleyen çift önceki gün evliliklerinin 3. yıldönümünü sosyal medya hesaparından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

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"27.05.2015 Hayatımın en güzel günlerinin başlangıcına “evet” dediğim ilk gündü o gün. Şimdi ise çok başka bir heyecanın içinde, üçüncü yılımızda 3. üyemizi bekliyoruzçok şükürAşkım, sevgilim, sırdaşım, koca yüreklim seni seviyorum. Nice sağlıklı uzun ömürlerimiz olsun, Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin."

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"27.05.2018 Mis kokulum. Güzel yüreklim. 3. yılımızda en güzel armağanımızı taşıyan kadınım. Nice sağlıkla, huzurla, aşkla geçen yıl dönümlerimize. Seni seviyorum."

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engin hepileri Beyza Şekerci

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