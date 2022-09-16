Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman'ı seneler sonra görenler tanıyamıyor! "Ne olmuş sana?"

2007 yılında ekrana gelen Bez Bebek dizisinde Evrim Akın ve Tan Sağtürk gibi pek çok oyuncu yer almıştı. Dizide yer alan çocuk oyuncusu Ege Tanman ise Emre karakteriyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı. Şimdilerde genç bir delikanlı olan Ege Tanman Instagram hesabını da aktif şekilde kullanıyor.

BEZ BEBEK'İN EMRE'Sİ EGE TANMAN SENELER SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

1998 yılında dünyaya gelen Ege Tanman, şimdilerde 24 yaşına geldi.

Tanman, Bez Bebek dışında Leyla ile Mecnun, Babam ve Oğlum, Ben de Özledim gibi projelerde de rol almıştı.

Seneler içinde büyüyen ve başka birine dönüşen Tanman'ın son halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Geçtiğimiz haftalarda Leyla ile Mecnun'un 11. yılına özel bir paylaşım yapan Tanman, Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si, Mecnun'u ve Hırsız Sonat'ı ile birlikte poz vermişti.

"NE ARA BÜYÜDÜN?"

Ünlü oyuncunun son paylaşımlarını görenler "Ne olmuş sana?" , "Ne ara büyüdün?" gibi yorumlar yapmaktan kendini alamadı.

İşte Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman'ın son hali...





