Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci güzelliğiyle yorum yağmuruna tutuldu! ''Bu kız gerçek olamaz!''

En son başrollerini Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın paylaştığı Masumiyet dizisinde rol alan Asena Keskinci, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Genç yıldızın Instagram paylaşımlarına, övgü dolu yorumlar yağıyor.
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Asena Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor.
2004 yılında rol aldığı Aliye dizisiyle ekran macerası başlayan Keskinci; Hırsız Polis, Bez Bebek, Aşk Tesadüfleri Sever ve Köstebekgiller gibi yapımlarda rol aldı.
Kadrosunda Deniz Çakır, İlayda Alişan, Deniz Işın gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinde 'Hande' karakterini canlandıran genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Instagram'da 230 bini aşkın takipçisi bulunan Keskinci, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.
Keskinci'nin pozlarına, ''Bu kız gerçek olamaz'', ''Oyuncak bebek gibi'' ve ''Evrim geçirmişsin'' gibi yorumlar yapılıyor.
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