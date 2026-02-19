Nihat Hatipoğlu Ramazan programı ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden gündemde. “Nihat Hatipoğlu bu Ramazan program yapacak mı?” sorusu yanıt buldu.

ATV ekranlarında yıllardır iftar ve sahur programlarıyla izleyiciyle buluşan Hatipoğlu, bu Ramazan’da da geleneği bozmayacak. Ünlü ilahiyatçı, hem sahur hem de iftar kuşağında canlı yayınlarla izleyicilerin karşısında olacak.

NİHAT HATİPOĞLU SAHUR VE İFTAR PROGRAMI KAÇTA?

Sahur programı ilk kez 18’ini 19’una bağlayan gece saat 03.45’te atv ekranlarında oldu. İftar programı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.30’da izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayı boyunca her gün aynı saatlerde yayınlanacak programlarda, izleyicilerden gelen sorular yanıtlanacak, dini konular ele alınacak ve Ramazan’a dair merak edilen başlıklar masaya yatırılacak.