MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nihat Hatipoğlu Ramazan programı ne zaman başlıyor, saat kaçta?

“Nihat Hatipoğlu bu Ramazan program yapacak mı?” sorusu yanıt buldu. Ünlü ilahiyatçı, ATV ekranlarında hem sahur hem iftar programıyla izleyici karşısına çıkacak; yayın saatleri de netleşti.

Nihat Hatipoğlu Ramazan programı ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden gündemde. “Nihat Hatipoğlu bu Ramazan program yapacak mı?” sorusu yanıt buldu.

ATV ekranlarında yıllardır iftar ve sahur programlarıyla izleyiciyle buluşan Hatipoğlu, bu Ramazan’da da geleneği bozmayacak. Ünlü ilahiyatçı, hem sahur hem de iftar kuşağında canlı yayınlarla izleyicilerin karşısında olacak.

Nihat Hatipoğlu Ramazan programı ne zaman başlıyor, saat kaçta? 1

NİHAT HATİPOĞLU SAHUR VE İFTAR PROGRAMI KAÇTA?

Sahur programı ilk kez 18’ini 19’una bağlayan gece saat 03.45’te atv ekranlarında oldu. İftar programı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.30’da izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayı boyunca her gün aynı saatlerde yayınlanacak programlarda, izleyicilerden gelen sorular yanıtlanacak, dini konular ele alınacak ve Ramazan’a dair merak edilen başlıklar masaya yatırılacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Saymaz Hülya Avşar'a sert çıktı! Helin Avşar dayanamadıİsmail Saymaz Hülya Avşar'a sert çıktı! Helin Avşar dayanamadı
Merakla beklenen dizinin kanalı belli olduMerakla beklenen dizinin kanalı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.