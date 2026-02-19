MAGAZİN

Eşref Rüya 33. bölümde neler oldu? Eşref Rüya Dinçer öldü mü?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu ‘Eşref Rüya’ 33. bölümü ile ekrana 18 Şubat akşamı geldi. Eşref Rüya'da Dinçer'in ölümü diziye damga vurdu. Taner Rumeli Eşref Rüya dizisine veda etti.

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşamki bölümüyle adından söz ettirdi. Eşref Rüya 33. bölümde Eşref Tek, Fırat Koral’ın Dinçer olduğunu anladı.

Eşref Rüya 33. bölümde neler oldu? Eşref Rüya Dinçer öldü mü? 1

TANER RUMELİ DİZİDEN AYRILDI?

Eşref, Nisan'ı son anda kurtarırken; Dinçer polis tarafından gözaltına alındı. Dinçer'i taşıyan cezaevi aracı yolda saldırıya uğradı. Haber emniyete bomba gibi düştü. Herkes saldırıyı İhtiyar'ın düzenlediğini ve Dinçer'i kaçırdığını düşünmeye başladı. Oysa Eşref, çoktan planını yapmış ve Dinçer'den sonsuza kadar kurtulmanın planını yapmıştı.

Eşref Rüya 33. bölümde neler oldu? Eşref Rüya Dinçer öldü mü? 2

Dinçer, Nisan'ın muhbir olduğunu söylemeye hazırlanırken Eşref'i silahından çıkan kurşunlar onu hedef aldı.

Taner Rumeli'nin hayat verdiği Dinçer karakteri öldü. Rumeli diziden ayrılırken Eşref Rüya 33. bölüm sonunda Instagram hesabından bir video yayınlanarak "Her şey için teşekkür ederiz Taner Rumeli!" yazıldı.

