YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Bıçakçılarda her geçen gün yoğunluk artıyor

Bıçakçılarda her geçen gün yoğunluk artıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Denizli’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu.

Denizli’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Bıçak bileme ustalarının ise yoğun mesaisi başladı. Bıçak ustası Davut Yılmaz, “Kör olan bıçaklarımızı keskinleştirip, halkımızın daha kaliteli et kesmesini ve daha kaliteli kurban kesmesini sağlıyoruz. Gece mesaileri henüz başlamadı, büyük bir ihtimal son üç gün kala başlayacak. En önemli kazalardan bir tanesi de hayvan askıdayken yorulduk diyerek bıçak saplayıp bırakıyorlar” dedi.
Her ilde olduğu gibi bu sene de Denizli’de kurban kesecek olan vatandaşlar eline satır ve bıçaklarını alarak bileme yaptırmak için bıçakçılara gitmeye başladı. Kurbanlıkları rahat kesmek için bıçaklarını ustaların ellerine bırakan vatandaşlar hayvan kesme konusunda ise, bıçakçılar tarafından herhangi bir yaralanma olmaması için uyarıldı. Bıçaklar bilendikten sonra dezenfekte edilerek vatandaşlara sunulurken, bıçak bileme ustaları da gece geç saatlere kadar çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyor. Genellikle bıçak işlemlerinin son günlere kaldığını belirten bıçak ustası Davut Yılmaz, “Kör olan bıçaklarımızı keskinleştirip, halkımızın daha kaliteli et kesmesini ve daha kaliteli kurban kesmesini sağlıyoruz. Gece mesaileri henüz başlamadı, büyük bir ihtimal son üç gün kala başlayacak. Son günlere kalan bıçaklarımız daha yoğun oluyor insanlar çalışıyor fırsat bulamıyorlar. Özellikle arife günü çok yoğun geçiyor bıçak bileme açısından. Tabi iyi bir paket yapıp biledikten sonra paketin nasıl açmasını söylüyoruz müşterilerimize ve arkasından da çok çok önemli olan dezenfekte konusunu söylüyoruz. Güzel bir ılık suyla deterjanla güzel bir şekilde yıkanmasını hatta öncesinde dezenfektan varsa evlerinde dezenfekte yapmasını, sonra yıkamasını söylüyoruz” dedi.

“Çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz”
Bıçak ustası Yılmaz, “Biz buradan bıçağı güzelce paketleyip veriyoruz, bütün meslektaşlar olarak. Paketleri açarken çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çünkü bıçaklar çok keskin oluyor. Bir de bıçakları kullanırken bir parça etin üzerinde birden fazla aynı bıçak kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü bu şekilde çok kaza oluyor. En önemli kazalardan bir tanesi de hayvan askıdayken yorulduk diyerek bıçak saplayıp bırakıyorlar. Bu da fark etmeyen bir insanın elini kesebiliyor. İşte orada çengelden kurtulan et birinin üzerine ya da bir yerine düşmesine sebep olabilir. Bunlara dikkat edelim bıçak keskin bir alettir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Denizli Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:19
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:05
Akşam
20:24
Yatsı
21:54

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Denizlili sporcuların büyük başarısı

Denizlili sporcuların büyük başarısı

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.