Bıçakçılarda her geçen gün yoğunluk artıyor

Her ilde olduğu gibi bu sene de Denizli’de kurban kesecek olan vatandaşlar eline satır ve bıçaklarını alarak bileme yaptırmak için bıçakçılara gitmeye başladı. Kurbanlıkları rahat kesmek için bıçaklarını ustaların ellerine bırakan vatandaşlar hayvan kesme konusunda ise, bıçakçılar tarafından herhangi bir yaralanma olmaması için uyarıldı. Bıçaklar bilendikten sonra dezenfekte edilerek vatandaşlara sunulurken, bıçak bileme ustaları da gece geç saatlere kadar çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyor. Genellikle bıçak işlemlerinin son günlere kaldığını belirten bıçak ustası Davut Yılmaz, “Kör olan bıçaklarımızı keskinleştirip, halkımızın daha kaliteli et kesmesini ve daha kaliteli kurban kesmesini sağlıyoruz. Gece mesaileri henüz başlamadı, büyük bir ihtimal son üç gün kala başlayacak. Son günlere kalan bıçaklarımız daha yoğun oluyor insanlar çalışıyor fırsat bulamıyorlar. Özellikle arife günü çok yoğun geçiyor bıçak bileme açısından. Tabi iyi bir paket yapıp biledikten sonra paketin nasıl açmasını söylüyoruz müşterilerimize ve arkasından da çok çok önemli olan dezenfekte konusunu söylüyoruz. Güzel bir ılık suyla deterjanla güzel bir şekilde yıkanmasını hatta öncesinde dezenfektan varsa evlerinde dezenfekte yapmasını, sonra yıkamasını söylüyoruz” dedi.