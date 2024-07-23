Bici bici tarifi: Bici bici nasıl yapılır?

İsmi Adana şehri ile özdeşleşmiş olan bici bici hem lezzeti hem de ferahlatıcı etkisi ile bilinen ve sevilen bir tatlıdır. Yapımı da son derece kolay olan bici biciyi siz de kolaylıkla yapabilir, ünlü lokantaların menülerinde bile yer alan bu lezzeti sofralarınıza getirebilirsiniz.
Bici bici yapmak için gerekli olacak tüm malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak çok daha fazla sayıda ve çok daha fazla kişiye bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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