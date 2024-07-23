Bici bici tarifi: Bici bici nasıl yapılır?

Bici bici yapmak için gerekli olacak tüm malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak çok daha fazla sayıda ve çok daha fazla kişiye bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Muhallebisi:

3 bardak su

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti:

1 çay bardağı pudra şekeri

1 bardak su

1 bardak kırmızı meyve