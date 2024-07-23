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    Bici bici tarifi: Bici bici nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    23.07.2024 01:22
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    İsmi Adana şehri ile özdeşleşmiş olan bici bici hem lezzeti hem de ferahlatıcı etkisi ile bilinen ve sevilen bir tatlıdır. Yapımı da son derece kolay olan bici biciyi siz de kolaylıkla yapabilir, ünlü lokantaların menülerinde bile yer alan bu lezzeti sofralarınıza getirebilirsiniz.

    Bici bici tarifi: Bici bici nasıl yapılır?
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    Kaç kase 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Kase 170kal

    Bici bici yapmak için gerekli olacak tüm malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak çok daha fazla sayıda ve çok daha fazla kişiye bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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    MALZEMELER

    • Muhallebisi:
    • 3 bardak su
    • 1 yemek kaşığı nişasta
    • Şerbeti:
    • 1 çay bardağı pudra şekeri
    • 1 bardak su
    • 1 bardak kırmızı meyve

    TARİF

    • Muhallebi malzemelerini bir tencerede kaynatın ve koyulaşana dek pişirin.
    • Cam bir fırın kabını ıslatarak muhallebiyi kaba dökün.
    • Soğuması için buzdolabına kaldırın.
    • Bütün şerbet malzemelerini rondoda çekin.
    • Donan muhallebiyi küçük küpler hâlinde doğrayın.
    • Küpleri kaselere paylaştırın.
    • Üzerine şerbet dökün.
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