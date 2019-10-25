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Biftek domates çeşidini merak edenler için: Biftek domates nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Mutfağın demirbaş malzemelerinden olan domatesin onlarca farklı çeşidi bulunuyor. Domates çeşitleri arasında en dikkat çekeni ise biftek domates. Biftek domatesin aroması, normal domates aromasındadır, ancak zaman zaman daha şekerli tada sahip olanına denk gelebilirsiniz. Manavda, pazar tezgahlarında gördüğünüz ama birçok kişinin ismini bilmediği biftek domates nedir, faydaları nelerdir? anlatıyoruz...

Biftek domates çeşidini merak edenler için: Biftek domates nedir?

Biftek domates, etli yapısı ve büyüklüğü sebebiyle bu ismi almıştır. Genelde salatalarda, sandivçlerde kullanılan biftek domates, A, C vitaminler, demir, kalsiyum içermektedir. Bir adet ortay boy biftek domates yaklaşık olarak 30 kaloridir. Bu oranla domatesin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir.

BİFTEK DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

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Elbette biftek domatesin mevsimi yazdır, ancak sonbahar ve zaman zaman kışın da tezgahlarda görmek mümkündür.

Biftek domatesin kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Prostat kanserini önlediği söylenir.

Biftek domates likopen ve flavonoid açısından zengindir ve bu sayede iyi bir antioksidan kaynağıdır.

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Migren ataklarının azalmasına yardımcı olabilir çünkü bu rahatsızlığın tedavisinde etkili olan riboflavinin açısından zengindir.

Kemik sağlığını korur. Özellikle çocukların ve 30'lu yaşlardan sonra kadınların düzenli olarak tüketmesi tavsiye edilir.

Domateste bulunan likopen ve antioksidanlar domates pişirildiğinde daha etkin hale gelir. Bu sayede vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olur ve kanserle mücadele eder.

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