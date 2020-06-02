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Biga Belediyesi sokak hayvanlarına çatı oluyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.06.2020 17:43 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında ilçenin muhtelif yerlerine barınma odakları koydu.Biga’daki Sokak hayvanları için her zaman olduğu gibi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında da mama dağıtımı yaparak ilçenin çeşitli yerlerine yeni ilave besleme odakları yerleştiren Biga Belediyesi, şimdi de barınma ihtiyaçları için çalışma yaptı.

Biga Belediyesi sokak hayvanlarına çatı oluyor

Biga Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında ilçenin muhtelif yerlerine barınma odakları koydu.
Biga’daki Sokak hayvanları için her zaman olduğu gibi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında da mama dağıtımı yaparak ilçenin çeşitli yerlerine yeni ilave besleme odakları yerleştiren Biga Belediyesi, şimdi de barınma ihtiyaçları için çalışma yaptı. Sokak hayvanları için barınma odakları yaptıran Biga Belediyesi’nin inşa ettiği kulübeler, özellikle barınma sıkıntısı çeken sokak köpeklerine kış mevsiminde de sıcak birer yuva olacak.
“Biz onlar için çatı oluyoruz ama en büyük çatı sizin sevginiz”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biga Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Sıtkı Keçeci, “Belediyemiz tarafından yaptırılan barınma odaklarının şehrimizin muhtelif alanlarında yerleştirilmesine başladık. Yaptığımız bu çalışmaların tamamlayıcı ögesi olarak Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı projemizin de hazırlıkları titiz bir şekilde sürüyor. Kurduğumuz bu doğal yaşam alanda hem hayvanlarımız hem de vatandaşlarımız istediği gibi bir araya gelerek çocuklar ve aileler hayvan sevgisini Biga’da örnek bir şekilde yaşamış olacak. Pandemi sürecinde Biga Belediyesi olarak sokak hayvanlarını unutmadık ve her an onların yanında olduk. Normal hayata dönmemizle birlikte yaptığımız faaliyetleri artırarak çalışmaya devam ediyoruz. Sokak hayvanlarına güven veren kulübeler kış mevsiminde de sıcak bir yuva olacak. Mama ve su odaklarını kulübe yanlarına koyduğumuz gibi şehrimizin çeşitli yerlerinde de artırıyoruz. Biz insanlarla hayvanların birlikte mutlu yaşadığı bir Biga hayal ediyoruz. Sokak hayvanları için yaptırdığımız barınma odaklarının sayısını belirli aralıklarla artırarak hayvanlarımızın yaşam kalitesini en iyi seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Biz onlar için çatı oluyoruz ama en büyük çatı sizin sevginiz” dedi.

Biga Belediyesi sokak hayvanlarına çatı oluyor

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