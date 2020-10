Biga Belediyesi’nden eğitime tam destek

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında Biga ilçe merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselere ilaçlama-dezenfeksiyon ve nemlendirme cihazı dağıttı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere okullarda da dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri Korona virüsle mücadelesine 7/24 devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerin sağlığını önemseyen Biga Belediyesi, ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin’ vizyonuyla 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için açık olan 17 ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere Biga Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu ile Biga Mesleki Eğitim Merkezi’ne ilaçlama-dezenfeksiyon ve nemlendirme cihazı teslim etti.

Biga Belediyesi’nde düzenlenen programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve okul müdürleri katıldı. Okul yöneticilerine cihaz hakkında bilgi verildikten sonra cihazlar tek tek teslim edilirken, müdürler Başkan Erdoğan’a ve emeği geçenlere memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizler her zaman eğitim camiamızın emrindeyiz ve okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerek ilçe milli eğitim müdürümüz gerekse okul yöneticilerimizle iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezimizdeki 9 anaokuluna İlaçlama-dezenfeksiyon ve nemlendirme cihazlarımızdan vermiştik. Şimdi de açık olan 17 okulumuz, halk eğitim merkezimiz ve mesleki eğitim merkezimiz olmak üzere 19 adet cihazımızı okul yöneticilerimize teslim ettik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Şu anda en önemli konumuz sağlık ve evlatlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız. Bu zorlu günleri de hep birlikte maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyarak sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.