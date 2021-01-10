YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bigadiç’te bir mahalle karantina altına alındı

Bigadiç’te bir mahalle karantina altına alındı

10.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam kırsal mahallesi karantinaya alındı.Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesindeki Doğançam mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam kırsal mahallesi karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesindeki Doğançam mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğançam Mahallesi 10 Ocak Pazar günü saat 18’den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada Doğançam Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşen uçağın denizin altındaki görüntüleriDüşen uçağın denizin altındaki görüntüleri
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Aytekin Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Erdekli gazetecilere pastalı kutlama

Erdekli gazetecilere pastalı kutlama

Erdekli gazetecilere pastalı kutlama

Erdekli gazetecilere pastalı kutlama

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir’de polis 8 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 8 aranan şahsı yakaladı

Altıeylül kendi bitkilerini yetiştiriyor

Altıeylül kendi bitkilerini yetiştiriyor

Polisten 10 Ocak’ta pastalı kutlama jesti

Polisten 10 Ocak’ta pastalı kutlama jesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.